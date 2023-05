Elisa Loncón se descargó por solicitud de datos académicos: “Me han expuesto al escarnio público”

Este martes la Universidad de Santiago (Usach) se refirió a la solicitud de transparencia realizada por un medio de comunicación en cuanto a las actividades de la ex presidenta de la finalizada Convención Constitucional Elisa Loncón.

Esto, luego que la casa de estudios le otorgara a la doctora en Literatura y Humanidades un año sabático remunerado por su “jerarquía académica y antigüedad”.

Durante el punto de prensa, Loncón acusó ataques y denostaciones luego que el Consejo Para la Transparencia (CPLT) acogiera un recurso de amparo a favor de la solicitud presentada por El Mercurio.

El organismo argumentó que la información era de carácter público, sin embargo, la Usach interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

¿Qué respondió Elisa Loncón?

Al respecto, la académica señaló que “toda mi documentación académica está validada por todas las universidades y por la Contraloría. Lamento mucho ser yo la persona que han perseguido”.

Junto a lo anterior, destacó que “son muchas las personas que que han tenido año sabático, pero hay una que lleva en su apellido ‘Loncon Antileo’ y me han expuesto al escarnio público”.

“Es de público conocimiento que desde el 2021, he sido objeto de desinformación, he perdido la confianza de la entrega abierta de esa información, que por lo demás es pública. Por cuidado de mis antecedentes personales, para evitar esa situación que se ha dado, por esa razón me opuse”, añadió.

Por parte de la universidad, en tanto, el secretario general Francisco Zambrano indicó que la diferencia con el CPLT no surgieron respecto a una “calificación de la decisión de fondo”, sino que por una “alegación respecto a que la decisión no fue adoptada conforme a la ley”.