Una polémica intervención realizó este miércoles el diputado Johannes Kaiser, quien aprovechó sus minutos en el pleno de la Cámara para hablar en alemán y criticar a parlamentarios que no utilizan el idioma español.

“Continuaría hablando en alemán, como ha sucedido en una serie de ocasiones en actos públicos, si no fuese porque es una descortesía para todos los presentes. Es una descortesía cuando uno de comunica en un idioma que no denominan todos los presentes”, dijo Kaiser, haciendo una clara alusión a las intervenciones en mapudungún.

En ese sentido, afirmó que “nosotros tenemos un elemento unificador por sobre todas las etnias, por sobre todos los orígenes en Chile, y es el idioma castellano”. Por lo tanto, solicitó “humildemente, a todos los presentes, y aquellos que no lo están, que tengan las cortesía respecto del resto de nosotros, de tratarnos, de saludarnos, en el idioma que tenemos todos”.

El discurso del parlamentario generó reacciones al interior del mundo político, especialmente de quienes representan a pueblos originarios. Tal es el caso de la ex presidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien no dudó en responder los dichos del ex militante del Partido Republicano.

“Las lenguas son parte del debate político”, partió diciendo a través de su cuenta de Twitter, donde añadió que “hablantes de lenguas indígenas viven a diario maltrato, descortesía, irrespeto del que se queja el alemán, cuya lengua tiene prestigio y trato especial a diferencia de las lenguas indígenas“.