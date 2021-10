La presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncon, se refirió al apoyo que han oficializado algunos convencionales a candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre.

“No se debería presidencializar el trabajo de la Convención. Para nada. Siempre he tenido esa posición. El gobierno que venga, el que sea, tiene que respetar la nueva Constitución”, afirmó la representante del pueblo mapuche en entrevista con La Tercera.

En ese sentido, expresó que “quien sea que gane la elección va a tener que tomar esta Constitución e implementarla. Y nuestra labor es no perder de vista el objetivo, porque al entrar en los procesos coyunturales podemos perdernos del objetivo”.

Respecto al eventual respaldo a algún aspirante a La Moneda, Loncon remarcó que “ni siquiera he pensado en eso, porque lo que me quita el tiempo es lograr esta meta. Además, entré a la Comisión de Principios Constitucionales y mi mandato está definido hasta el mes de enero. Por lo mismo, cuando esté más libre me voy a poder dedicar mucho más a ese trabajo”.

También habló sobre el rol que debería tener el próximo gobierno, indicando que “conversaremos con quien llegue para que se lleven a efecto la etapa que corresponde el próximo año, el plebiscito de salida. Nos corresponde hacer ese trabajo con quien sea electo o electa. Yo siento que ese es un gobierno de transición“.

Acusaciones de “mapuchizar” la CC

La máxima autoridad del órgano constituyente se refirió a las acusaciones de algunos representantes de pueblos originarios, quienes aseguraron que se estaban “mapuchizando” sus demandas. “Tengo una visión súper positiva del trabajo que me ha tocado hacer. No es por ponerme encima del resto, sino mirando desde abajo, desde donde nosotros venimos”, comenzó diciendo.

“Yo vengo, como todos los mapuches, de una comunidad, y si hoy día yo estoy en la presidencia, eso implica también poner en un nivel político de toma de decisión a un pueblo que nunca antes tuvo esa posibilidad. Cuando se dice que se va a «mapuchizar» la Convención, es una opinión racista, porque el mapuche está asociado a cuestiones de violencia, a cuestiones de ignorancia y una serie de calificativos raciales que, en el fondo, hacen ver un desprecio a ese ser que es distinto”, añadió.

Dentro de los más críticos se encuentran los pueblos del norte, en que constituyentes como Wilfredo Bacian (quechua) han afirmado que “hoy día todo el tema indígena se «mapuchiza»”. En ese sentido, Loncon sostuvo que este grupo “más bien han reaccionado frente a una falta de confianza”.

“Desde el punto de vista histórico, los indígenas tenemos desconfianza frente a las autoridades, entonces, seguramente al yo ser presidenta ellos me ven casi como una autoridad, como si fuera blanca, y ahí hay un proceso de maduración de confianzas que sin duda estamos todos los días construyendo. Pueden encontrar cualquier situación, pero lo que para mí es claro es que nunca me van a ver irme contra los derechos de nosotros mismos. No está dentro de mi ética”, agregó.

Recurso de convencionales de Vamos por Chile

Elisa Loncon también se refirió la decisión de la Corte Suprema de revocar la resolución de Corte de Santiago y declarar admisible un recurso presentado por un grupo de convencionales de Vamos por Chile en contra de la mesa directiva de la Convención, debido a lo que consideran como una “vulneración a su libertad de expresión” por la imposibilidad del uso de palabra.

En este contexto, Loncon expresó que “es parte de una señal política de los sectores que están por el Rechazo. Nosotros sabemos que esa opinión existe, pero también sabemos que la Convención se conformó por un mandato constitucional y tiene la facultad de generar su propia normativa autónomamente del poder constituido”.

“Desde esa posición, está en su labor que la Convención tome sus decisiones y fije sus normas. Votamos más de mil indicaciones en el reglamento y, dado el tiempo, se tomó la decisión de hacer esa discusión con la presentación de la persona autora de la indicación y luego se votaba, porque tampoco teníamos el tiempo a nuestro favor. Pero ese acuerdo lo decidió el pleno, tal como lo establece el reglamento. Por lo tanto, no se puede volver atrás”, agregó.

Ante la pregunta “¿Espera que la justicia no los mandate a revertir esa decisión?”, Loncon respondió: “Por el momento, aún no se nos notifica, es solo una decisión administrativa de la Corte Suprema, pasa a la Corte de Apelaciones y después va a llegar a nosotros la comunicación y ahí tomaremos nota y prepararemos nuestro informe, dando cuenta de las decisiones que tomamos con los conceptos jurídicos adecuados”.