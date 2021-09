Este miércoles, la revista Time publicó su lista de las 100 personas más influyentes de este 2021 y, entre los seleccionados, está Elisa Loncon Antileo.

La actual presidenta de la Convención Constitucional es la única chilena en el listado que comparte junto a otras grandes figuras de reconocimiento mundial, como la atleta Simone Biles, la cantante Billie Eilish, Megan Markle y el príncipe Harry, la actriz Kate Winslet, entre otros.

En el artículo de la revista se detalla que “por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están participando en la vida del estado como representantes de sus naciones de origen, y la presidenta Elisa representa siglos de sus sueños y luchas”.

Lee también: Elisa Loncón y palabras de pdte. Piñera por la libertad de enseñanza: “No corresponde ese comentario”

“Mujer brillante y distinguida académica con dos doctorados, ha hablado del amor, de escucharse. La hermosa piel oscura de los mestizos y los pueblos indígenas se ha mantenido fuera de los pasillos del poder, pero es en esos pasillos que ahora camina Elisa Loncon Antileo. A su luz, las niñas y niños indígenas pueden ver la posibilidad de un futuro mejor”, continúa.

Este reconocimiento mundial se suma al que recientemente le otorgó la Universidad de Chile a Loncon, quien recibió la Medalla Rectoral que la institución entrega a los miembros de la comunidad que han realizado acciones y servicios en favor de la universidad.

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la CC se refirió al reconocimiento de la revista Time al expresar que “me siento honrada de ser parte de este grupo #TIME100”.

Lee también: Doctora en Humanidades y en Literatura: Las definiciones de Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional

Introducing the 2021 #TIME100 featuring the 100 most influential people of the year https://t.co/NEApPrOrN0

— TIME (@TIME) September 15, 2021