Eliseo Salazar fue víctima de robo y busca recuperar especies: Ofrece recompensa de hasta $2 millones

El ex piloto nacional Eliseo Salazar denunció que fue víctima de un robo este martes por la tarde en Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

El recordado corredor nacional llegó hasta la mencionada comuna con su evento “Eliseo E-Karts”, donde niños y niñas de 7 a 18 años pueden manejar karts eléctricos de manera gratuita.

Lamentablemente, desconocidos entraron al tráiler en el que almacenaban diversos elementos, sustrayendo equipamiento necesario para la realización de estas actividades que se darían en otras localidades.

“Fundamentalmente (nos robaron) baterías de los autitos eléctricos. (Esas) no sirven nada más que para esto, no tienen ningún valor comercial”, comentó el ex piloto de Fórmula Uno a Radio El Salar.

Salazar aseguró que es muy importante recuperar estos productos, por lo que ofreció una recompensa de hasta $2 millones para quienes encuentren las mencionadas baterías.

“Ojalá que podamos recuperar nuestras especies”, insistió el organizador del “Eliseo E-Karts”.