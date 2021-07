Este lunes se suspendió la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional. De acuerdo con las declaraciones de algunos constituyentes, esta situación se debió a fallas técnicas que no permitirían cumplir con las medidas sanitarias en el ex Congreso. De acuerdo con la constituyente del D17, Elsa Labraña, dentro de los conflictos que llevaron a tomar esta decisión fue debido a la falta de “condiciones sanitarias para poder chequear que las personas que estamos ingresando no estemos contagiadas, y lo otro es que en el hemiciclo, donde se debería sesionar, no estaban las salas aledañas habilitadas para poder ver qué estaba pasando en el hemiciclo. No estaban los micrófonos, no estaban las pantallas, no había forma de comunicarnos”, detalló. Por otro lado, señaló que “me topé con (Francisco) Encina y él estaba apurando a los técnicos para poder sesionar las 5:20, pero a esa hora tampoco iba a estar. No sé qué estaba haciendo en realidad, si esto lo debería haber hecho un mes antes (…), entonces no sé a qué vino”, añadió. Indicó además que acordaron regresar al lugar este martes a las 10 de la mañana para iniciar sus labores. En cuanto a las señales del gobierno por lo acontecido, apuntó a “negligencia, desidia, ineptitud, en realidad sabotaje de la convención, o derechamente son estúpidos, no sé”.