Investigación por malversación: Embargan propiedades a ex generales directores de Carabineros

En el marco de la investigación por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público por parte de ex directores de Carabineros, este miércoles se conoció que se han realizado millonarios embargos a los ex generales Bruno Villalobos, Eduardo Gordon y Gustavo González. Es el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que solicitó estas medidas precautorias para evitar que estos ex altos mandos puedan transferir sus bienes a otras personas durante la investigación. Propiedades, terrenos y vehículos son algunos de los bienes que han sido embargados, y también han ocurrido incautaciones a otros involucrados en el fraude, entre los que se encuentra la ex ministra Javiera Blanco.