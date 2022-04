Alcaldesa Emilia Ríos por agresión verbal a venezolanos en local ñuñoíno: “No aceptamos xenofobia”

En las últimas horas se viralizó un video en el que se puede ver a un hombre chileno agrediendo verbalmente a un grupo de trabajadores venezolanos en un local de Ñuñoa, situación que generó un repudio transversal y también críticas desde el municipio.

De acuerdo a lo que se puede ver en el registro compartido en redes sociales, el hombre que insulta a los ciudadanos extranjeros se molestó porque no lo dejaron ingresar al local con su perra, situación que lo enfureció y provocó que comenzara a emitir una serie de insultos xenofóbicos hacia quienes lo estaban atendiendo.

“La próxima vez que venga con mi perra y me digas ‘no te voy a atender’ te voy a sacar la conchadetumadre, venezolano culiao (…) Despatriado culiao, estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes”, es parte de lo que dice en el video.

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, salió a criticar lo ocurrido con el hombre chileno e indicó que en la comuna “nunca vamos a tolerar ningún tipo de acción discriminatoria por ningún motivo, tampoco contra personas que vienen de otros países a trabajar como cualquier otra”.

Además, señaló que debido a los hechos ocurridos “nos hemos puesto en contacto y hemos puesto a disposición nuestra Oficina de Personas Migrantes para entregar apoyo y para transmitir que no aceptamos xenofobia en Ñuñoa y en ninguna parte de este país”.

