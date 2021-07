La empresa Street Machine se defendió de las acusaciones respecto a las fallas en el inicio de la Convención Constitucional, lo que impidió realizar las sesiones este lunes y martes.

La agencia fue señalada como la responsable de no tener todo coordinado en términos de audio, comunicación, internet, señal y protocolos sanitarios en el ex Congreso de Santiago. Sin embargo, aseguraron que ellos no estaban a cargo de esa área.

El Gerente General de la empresa, Robert Morrison, aseguró en entrevista con Contigo en la mañana que “nosotros no teníamos nada que ver con la implementación técnica al interior del (ex) Congreso, solamente con el evento de lanzamiento que se hizo el 4 de julio para la convención”.

“(El trabajo era) de la logística de los constituyentes, que era básicamente traerlos desde sus casas en todo Chile, más traslados aéreos, terrestres, comidas. Más lo que tiene que ver con prensa, una implementación de la carpa de prensa, que se va a montar mañana”, añadió.

“Lo único que hicimos adentro del ex Congreso es un arriendo de un mobiliario y unas sillas que eso ya está implementando. Pero en la parte técnica, que lo que falló el lunes y el martes, no era parte de nuestro contrato, ni nuestra responsabilidad”, explicó Morrison.

Además, el representante de la agencia desmintió que hubiera una asignación directa por parte del Estado, lo que infringiría la ley en las licitaciones de las empresas que se contratan por parte del Gobierno.

“Nosotros participamos de una licitación con otras tres agendas. De que fue una licitación, quizás un poco más informal, fue una licitación”, enfatizó.

Incluso, Morrison aclaró que se encontraron “en terreno con las otras agencias. Se habla mucho del contrato que son $ 450 millones netos, que son en realidad $370 millones netos, pero solamente la inauguración costó $ 137 millones netos, que es mucha plata, pero para el evento que era, no es un presupuesto tan grande”.