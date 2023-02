"Por más que usted grite...": El momento en que encararon a alcalde Carter por demolición de supuesta "narco casa"

Este jueves inició el operativo de demolición de 20 supuestas “narco casas” en La Florida. La arrendataria del primer recinto a desalojar acusó no haber recibido aviso previo y que posee un emprendimiento de eventos infantiles. La mujer increpó en duros términos al alcalde Rodolfo Carter: “¿Puede usted jugar con mi negocio, con mi esfuerzo de 12 años, con 4 hijos, mamá soltera? Toda la gente está diciéndome que usted está diciendo que mi negocio, que las fiestas que hago para niños, es una pantalla“. El edil respondió que “por más que usted grite, esto no va a cambiar. La demolición va”. “Ella está siguiendo el camino del escándalo, no puedo entrar en los gritos”, reiteró.