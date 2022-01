En la jornada del reciente miércoles 5 de enero, la Municipalidad de Ñuñoa confirmó que fue revocada la calidad de Hijo Ilustre de la comuna al Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

Lo anterior, luego que Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Murillo, víctimas del fallecido cura Fernando Karadima , solicitaran a la alcaldesa Emilia Ríos retirar el homenaje, debido a que la autoridad eclesiástica fuera acusado de encubrir abusos sexuales, siendo además investigado en El Vaticano por denuncias en su contra.

“El cardenal Errázuriz representa la cara más oscura del encubrimiento del abuso sexual clerical en nuestro país. Muchas otras personas, entre las que nos encontramos, lo hemos sufrido y denunciado en todas las instancias necesarias, tanto en la iglesia como ante la justicia civil y penal”, señalan en un comunicado Cruz, Hamilton y Murillo, víctimas de abuso sexual “en contexto de iglesia”.

Según el documento, cuando el cardenal era presidente de la Iglesia de Santiago, durante el periodo que se condenó a Karadima, “optó por protegerlo en lugar de quienes pedimos ayuda, y de quienes corrían peligro por lo que hacía”.

No obstante, aseguraron que no se trata solo de Karadima, sino que “decenas de otros casos de abuso sexual de niños y adolescentes, en los cuales tuvo la posibilidad de intervenir y no lo hizo, protegiendo sistemáticamente a los abusadores, dejando en la total indefensión a quienes más debía proteger”.

“Les cuento que pedimos al concejo municipal de Ñuñoa que le quitaran el título de hijo ilustre al cardenal Errázuriz. Hoy se tocó y fue aprobado por unanimidad. Gracias alcaldesa“, escribió en su Twitter, José Andrés Murillo, una de las víctimas y denunciantes del caso Karadima.

“Se deben dar señales claras de reparación”

Tras la medida que fue tomada de manera unánime, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, declaró que esta es una gran noticia para la comunidad y para las víctimas de abuso sexual. “Creemos que este tipo de acciones van en la dirección correcta. Como comuna no podemos mantener este tipo de homenajes a personas que negaron o contribuyeron a encubrir abusos sexuales cometidos contra niños y/o adolescentes por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica”, enfatizó.

“Solidarizamos con el dolor de las víctimas y empatizamos con quienes profesan la religión católica, que confían en una institución libre de abusos. Esta es una administración que cree fehacientemente en que deben haber señales claras de reparación para las víctimas y no podemos mantener estos reconocimientos a quienes han entorpecido las investigaciones y no nos podemos quedar impávidos ante quienes se han negado a esclarecer hechos tan dolorosos”, expresó la edil.