Encontraron a perros desaparecidos en Valdivia: Cuerpos estaban enterrados en patio de gimnasio

A través de un comunicado en redes sociales se confirmó el hallazgo de “Caballita” y “Viejito“, los canes que habían desaparecido en Valdivia. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de un gimnasio de la ciudad.

Cabe destacar que el caso se dio a conocer luego de que se viralizara un video en que se evidenció cómo un hombre retiraba en un vehículo dos bultos en los que se presumía podían estar los cuerpos de los perros.

El hecho fue confirmado horas más tarde, cuando en representación del recinto deportivo se dio a conocer la versión que terminó por esclarecer los detalles sobre el lugar en que fueron encontrados los cadáveres.

¿Qué dice el comunicado?

“En nombre del gimnasio Sparta, ubicado en Janequeo #491. Dada la triste y lamentable situación ocurrida con Caballita y Viejito y a modo de esclarecer también a ustedes como comunidad el paradero de ambos es que hago este comunicado”, comienza el escrito.

“La madrugada en la que sucedieron los lamentables hechos, una persona que asiste al gimnasio de madrugada estaba estacionada frente al mismo y captó imágenes donde se pueden apreciar el auto y a una de las personas que aparecen en el video viralizado“, continúa.

En esa línea, añadieron que “el día de ayer, al hacerse viral el video y atando cabos, llegamos a especular que estos tres sujetos a lo que probablemente ingresaron, fueron a enterrar a Caballita y Viejito en el patio del recinto“.

“Si bien mantenía relación de amistad con uno de los participantes y conocía a los otros dos, eso no quiere decir que voy a avalar ni estar a favor de todo lo sucedido ni mucho menos los voy a encubrir“, confesó.

“Es por esto que el día de hoy me dirigí a dependencias de la Policía de Investigaciones para prestar declaración de los mismos hechos que narré en este comunicado para que procedieran a hacer las pericias correspondientes en el patio del recinto”, declaró.

“Con mucho pesar y muy lamentablemente Caballita y Viejito fueron hallados enterrados en el lugar. Policía de Investigaciones procedió a retirarlos para continuar con la investigación”, confirmó.

Finalmente, cerró el comunicado al decir que “solo quiero agregar que no tengo absolutamente nada que ver como autor o partícipe en esto, yo no tenía conocimiento alguno ya que los sujetos entraron sin ninguna autorización al recinto y que al igual que todos ustedes me conmociona muchísimo la situación”, cierra el comunicado.

Revisa el comunicado en Instagram:

Una publicación compartida por SPARTA GYM 💪 (@spartagymvaldivia)

