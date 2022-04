“Tener una opción sexual diferente era muy complejo”: Enrique Paris habla de su vida personal

El ex ministro de Salud declaró que "yo tenía 35 años y me di cuenta que no iba a hacer una vida con una mujer". Además, repasó a la actual titular de Interior, de quien dijo que "le falta preparación, pero no sólo preparación política, yo creo que le falta un poco más de cultura".