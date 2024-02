Entre aplausos: Así fue la emotiva llegada de Cecilia Morel e hijos de ex presidente Piñera al funeral

Este miércoles, la familia Piñera Morel se hizo presente en el funeral del ex presidente Sebastián Piñera, fallecido hace dos días en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco. A la ceremonia asistieron la ex primera dama Cecilia Morel, acompañada de sus cuatro hijos, Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal, quienes fueron recibidos con aplausos en la sede del ex Congreso Nacional de Santiago.