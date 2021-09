Por estos días, la Convención Constitucional (CC) está viviendo una de sus semanas más complejas luego de las críticas a la mesa directiva por parte de los representantes de pueblos originarios y la polémica confesión del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien reveló no estar enfermo de cáncer.

En ese sentido, el constituyente Jorge Baradit (IND-PS) señaló en entrevista con CHV Noticias que “hemos cometido errores, pero también estaba bajo acoso y asedio desde dentro y desde afuera. No hay que desconocer que hay alrededor de 10 personas que están dentro (de la CC) con el objetivo específico y evidente de sabotear lo que está pasando“.

“Hemos cometido errores personales y grupales, que yo le pido a la gente que entienda, se investigue y no se quede solamente con los titulares. Es un gran trabajo el que se ha hecho y yo por lo menos me siento muy orgulloso de lo que ha ocurrido. No obstante, han pasado estos detalles”, afirmó.

Asimismo, recalcó que “el caso de Rodrigo Rojas Vade no pone en cuestión la credibilidad de la Convención, pone en cuestión la credibilidad de Rodrigo Rojas Vade. La Convención no tenía cómo filtrar, fiscalizar, interrogar ni darse cuenta de lo que estaba pasando en la vida personal de él”.

Por otra parte, el convencional Luis Mayol Bouchon (RN) sostuvo que “estamos dentro de las semanas más importantes de la Convención, porque estamos rayando la cancha y aclarando ciertos problemas de interpretación para entrar de lleno en el encargo que nos hizo la ciudadanía, que es redactar una nueva Constitución“.

“Tenemos que ir al fondo, así que es importante que estas cosas se decanten, aunque sea con un poco de estridencia como ha ocurrido ahora”, declaró Mayol, quien coincide con Baradit en que “han habido avances”, pero puntualizó que “hubiesen sido más rápidos” si es que no se hubieran tratado temas como la ampliación de la mesa directiva, la carta sobre los denominados “presos de la revuelta” y “algunos convencionales que no han sido muy prolijos, que han llegado disfrazados”, entre otros hechos.

48 años del Golpe Militar

Por otra parte, los constituyentes también debatieron sobre la conmemoración de los 48 años del Golpe Militar, que dio inicio a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

“Lo que yo creo que pasó en septiembre del ’73 hay que separarlo la parte política de lo que ocurrió después. Nadie está de acuerdo con todas las violaciones a los DD.HH. que ocurrieron (…) La parte política la podemos analizar, discutir con altura de miras”, aseveró Luis Mayol.

En ese misma línea, el representante del pacto Vamos por Chile declaró que “los discursos que hemos escuchado en los últimos días en la Convención han sido muy radicales y descalificativos de todo el mundo que piensa como el otro”.

Sobre ese mismo punto, Baradit señaló que “cuando un grupo dice ‘tenemos que dar vuelta la página’ o ‘miremos solamente el futuro’, es porque algo tiene que esconder del pasado. No podemos dar vuelta la página. Cuando hay gente que dice que estamos dividiendo el país, es porque quieren echarle tierrita a una situación cataclismica”.

“Una Constitución no puede ser escrita desde cero. No somos unos alumnos que tenemos que ponernos con ojeras de caballos a escribir, una Constitución tiene que tener un pie bien anclado en el pasado para saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay hacer. Una Constitución no se puede construir obviando lo que ha ocurrido desde el inicio”, añadió el escritor.