Una “agenda de mínimos comunes” a discutir “de cara a la ciudadanía” fue lo acordado entre las mesas del Congreso y el presidente Sebastián Piñera en la reunión sostenida el viernes en La Moneda. Según adelantó la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), el diálogo “establece como primer punto la protección social y la entrega universal de ayudas a las familias” para evitar un cuarto retiro del 10% de las AFP.

El anuncio abre el debate sobre una renta básica universal de emergencia, es decir, un aporte que llegue sin requisitos a las familias durante la emergencia sanitaria.

Así lo explicó el diputado y candidato presidencial de Convergencia Social (CS), Gabriel Boric, en entrevista con CHV Noticias y CNN Chile: “nosotros lo que hicimos fue proponer un ingreso universal de emergencia que esté por sobre la línea de la pobreza para cada familia que esté inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH), sin ningún tipo de requisitos, mientras dure la alerta sanitaria”.

Esto tendría un alto costo para el Fisco, pero sería “mucho más razonable que seguir destruyendo las instituciones y los ahorros de las personas, y beneficiaría al orden de 14,5 millones de personas“, aseguró Boric.

El diputado Diego Schalper (RN) también participó en la entrevista y afirmó que la propuesta enunciada por Boric está “bastante cerca” de lo que establece el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ampliado, dirigido al 80% más vulnerable del RSH.

Sin embargo, planteó sus inquietudes: “cuando uno dice universal, yo más bien diría universal respecto a aquellos que lo necesitan y de acuerdo a sus necesidades, porque son cosas distintas”. Como ejemplo puso a “los empleados públicos, a quienes tengo un tremendo aprecio, pero hay que reconocer que han mantenido una estabilidad laboral que no tienen la mayoría de los chilenos, ¿por qué tendrían que ser beneficiarios? Yo creo que no”.

Además, preguntó por quienes no están en el RSH y aun así atraviesan dificultades: “¿qué sucede con el trabajador independiente que es peluquero y que no ha podido abrir la peluquería, y que está angustiado? ¿Qué pasa con el que lleva ocho meses suspendido en su contrato de trabajo y no quiere más guerra? ¿Qué pasa con el pensionado? Yo creo que la fórmula única no resuelve todos los problemas. Tenemos que ser capaces de sentarnos a mirar las distintas realidades y darles solución”.

Boric, por su parte, respondió que la lógica de la focalización “no ha funcionado”, ya que “en Chile tenemos hoy día casi una economía de subsistencia que está basada en gran medida en redes familiares. Hoy día incluso quienes no han visto disminuidos sus ingresos son sostén de parte importante de sus familias“.

Además, aseguró que “quien se inscribe en el RSH es quien tiene una necesidad”.