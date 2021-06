La Región de Magallanes continúa con las buenas cifras tras un exitoso proceso de vacunación. En el informe del jueves, se reportaron sólo 21 casos nuevos de COVID-19, convirtiéndose así en la región del país que más ha logrado disminuir los contagios.

En entrevista con CHV Noticias, la Dra. Lidia Amarales, coordinadora de Salud Pública de la Universidad de Magallanes, afirmó que “en este momento estamos llegando ya a la inmunidad de rebaño, con cerca del 80% hace dos días atrás”.

La especialista destacó que hace unas semanas había 800 casos activos y hoy los contagios han disminuido a 208. “En una semana, ha habido una disminución significativa que va indirectamente proporcional a la cobertura de vacunas”, sostuvo.

“Eso es un incentivo para lo que debería hacerse en el resto del país, porque aquí claramente se está demostrando que sí la vacuna tiene efectividad en el número de contagios diarios, en la prevalencia de la enfermedad. Es lo mismo que pasó en Israel en cuanto a esta inmunidad de rebaño”, apuntó.

Además, la doctora descartó que en la región haya existido una predisposición distinta a las cuarentenas que en el resto del país: “si podemos hacer un estudio comparativo, es la vacuna la que ha cambiado”.

Amarales hizo un llamado a autorizar la vacuna en niños, que también se están infectando, y se reconoció a favor de la vacunación obligatoria, ya que “es una medida de salud pública y aquí no va sólo por las libertades personales, va por las libertades del resto de a población porque una persona no vacunada significa tener una posibilidad de que pueda infectar de cinco a 10 personas al no tener una enfermedad sintomática, por ejemplo”.

Como medida, sugirió que podría no ser obligatorio en el papel, pero sí para realizar ciertas actividades o acceder a ciertos espacios, como a distintos trabajos.