Continúan los coletazos políticos tras la votación de un segundo retiro de los fondos previsionales por la división del oficialismo: el ministro Ignacio Briones fue calificado como un “fantasma” por el diputado Camilo Morán (RN), mientras que la bancada UDI anunció un cambio en las relaciones con el gobierno.

En conversación con CNN Chile, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) afirmó que el escenario “indudablemente es un fracaso desde el punto de vista de las convicciones. Yo le asigno más relevancia al fracaso parlamentario que al fracaso del Ejecutivo, finalmente somos nosotros los que votamos”.

“Creo que aquí lo que falló fueron las convicciones de la coalición, de los miembros de la misma, yo creo que aquí cayó la coalición y cayó el Parlamento en general, los diputados no solamente de gobierno sino también de oposición en un populismo que yo creo que no corresponde”, continuó.

Lee también: Segundo retiro del 10%: Faltaría sólo un voto para que se apruebe en el Senado

Consultado sobre si al gobierno le faltó proactividad, el parlamentario afirmó que “yo honestamente creo que no, yo creo que el gobierno y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, han sido muy proactivos durante toda esta crisis”.

“¿Usted cree que el IFE, que llegó a más de 8 millones de personas, no es ayudar a la gente? ¿Destinar más de US$ 2 mil millones en subisidos al empleo que están vigentes todavía no es ayudar a la gente? ¿Destinar en 6 meses US$ 5.500 millones en bonos directos a la población?”, añadió.

Undurraga aseveró que “nadie se está cerrando a que lo que debería hacer el gobierno es trasladar ayudas directas, pero en forma más focalizada, hoy día no tenemos confinada a la población como lo teníamos en el mes de junio. Hoy no está la economía ni todas las pymes paradas”.

“Nosotros no nos levantamos para joder a la gente, al contrario, no estamos en política para eso, lo que nosotros necesitamos es efectivamente ayudar a las personas que más lo necesitan“, cerró.