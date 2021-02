Dos días antes que comience el plan de vacunación, el Ministerio de Salud anunció que Providencia avanzará a fase de Preparación en el plan “Paso a Paso”, con lo que ya no habrá cuarentena los fines de semana en la comuna.

La alcaldesa Evelyn Matthei expresó su alivio al respecto y en entrevista con CHV Noticias destacó que “lo que más me alegra es el pequeño comercio, los restaurantes, los cafés que llevan ya un año y medio tratando a duras penas de sobrevivir”.

Ese cambio de fase se concretará el jueves, mientras que un día antes, el miércoles, comenzará el programa de inoculación para las personas mayores de 90 años.

Para esa tarea estarán habilitados al menos cinco centros: el Colegio Carmela Carvajal (Av. Italia 980), Centro Cultural Montecarmelo (Bellavista 0594), Colegio Mercedes Marín del Solar (Av. Los Leones 262), Liceo Juan Pablo Duarte (Santa Isabel 735) y Gimnasio El Aguilucho (Arzobispo Fuenzalida 2615).

A estos, es probable que se sume un sexto punto de vacunación: el Colegio Regina Pacis.

En la antesala del comienzo de este esperado proceso, Matthei hizo un llamado a los vecinos de la comuna: “no vayan si no tienen la edad, porque no los vamos a atender”. Esto, para evitar aglomeraciones y no exponer a las personas de avanzada edad.

Además, adelantó que en 15 días más, las personas con movilidad reducida podrán recibir sus respectivas dosis sin salir de su hogar.

Por último, la jefa comunal destacó que“en esta vacuna somos todos iguales, acá el dinero no corre. Si alguien tiene mucho dinero, no va a poder comprar la vacuna en ningún lado”.