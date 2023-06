Pdte. Comisión de Ética por Mellado y filtración de audio: “Es un detrimento a la institución de la presidencia”

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Nelson Venegas, conversó con CHV Noticias AM tras la polémica causada por el diputado Miguel Mellado (RN), quien reconoció grabar una reunión privada del presidente Gabriel Boric. Respecto a la gravedad de este hecho, el legislador enfatizó en la falta: “Cuando un diputado graba a un Pdte. de la República en su domicilio (…) no es solo una falta ética, sino que es un detrimento a la institución de la presidencia de la República y yo (…) considero una falta muy grave“. También precisó en que “estamos hablando de un diputado que tiene conocimiento de cosas que el resto de los diputados no tiene”. “Es un tema que amerita ser analizado en la Comisión de Ética, lo mas probable que quien sea el encargado ahora de realizar el requerimiento va a ser el propio Pdte. de la Cámara, atendiendo la naturaleza y la gravedad de los hechos que se están estudiando”, declaró.