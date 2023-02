Tonka Tomicic confirmó fin de relación con Parived: “Decidimos separar nuestras vidas”

Esta tarde, la conductora de televisión Tonka Tomicic se refirió por primera vez al allanamiento que tuvo lugar en su vivienda y que ocurrió previo a la orden de detención emitida en contra de su marido, Marco López Spagui, debido a su presunta vinculación con el Caso Relojes.

La comunicadora evitó las apariciones en público y tampoco entregó declaraciones tras la mediática formalización de su cónyuge, acusado de los delitos de receptación aduanera, delitos tributarios y asociación ilícita por la supuesta apropiación y posterior venta de artículos robados.

Por tal motivo, la ex animadora del Festival de Viña habló este viernes en la señal online de Canal 13, donde aseguró estar tranquila pero con el deseo de entregar su propia versión en torno al caso.

“Estoy de varias formas, no hay solo una emoción o sentimiento. Pero estoy tranquila, pero sí, a veces siento rabia, mucha tristeza, también impotencia“, expresó Tomicic en la conversación.

Asimismo, aseguró que accedió a conceder la entrevista porque “siento que tengo que dar vuelta la página y la única que puede hacerlo soy yo”, expresó.

“He guardado mucho silencio, no quise entorpecer la investigación, sentía que no era mi tema“, aclaró la animadora. Sin embargo, afirmó que “el silencio me jugó en contra, he generado que los medios avancen y hayan dicho muchas mentiras y yo ser espectadora de este silencio. Se ha armado un relato que no es real“, señaló.

“Decidimos separar nuestras vidas”

Junto con lo anterior, Tomicic dijo que había “pensado en dividir nuestros caminos, se dio el tiempo y calzaron los tiempos”, confirmando, de esta forma, su quiebre con Marco Antonio López. “Uno no termina una relación de 20 años de un día para otro. Decidimos separar nuestras vidas. Llevábamos conversando mucho tiempo“, aseguró.

En esa línea, aclaró que esta ruputura “va en un carril aparte” a los hechos conocidos esta semana, puesto que fue pactada con anterioridad. “Seguimos siendo amigos, esto no lo precipitó, fue una coincidencia de tiempo”, expresó.

Finamente, tras ser consultada momentos después si la separación tiene vuelta atrás, Tonka sentenció que no. “Es algo conversado, de común acuerdo y, cuando algo está resuelto hace un tiempo, yo creo que no“, cerró.