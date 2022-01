Durante la noche de este martes 18 de enero, la diputada de Renovación Nacional, Erika Olivera, confirmó mediante sus redes sociales que arrojó positivo por COVID-19.

“Este martes 18 de enero no asistí a la Cámara de Diputadas y Diputados porque presenté algunas molestias y por precaución me tomé un PCR, en la Región de Valparaíso. Esta tarde recibí los resultados y soy positiva al COVID-19“, dijo la ex atleta en su cuenta de Instagram.

“Tengo las tres dosis de vacuna contra el coronavirus y, actualmente, me encuentro haciendo cuarentena, en buen estado de salud y sólo con algunos síntomas leves de la enfermedad”, aseguró. En ese sentido, Olivera comunicó que estará fuera del Congreso hasta el 26 de enero “por indicación médica”.

La noticia se da horas más tarde de que se confirmara que la parlamentaria Jenny Álvarez del Partido Socialista, también diera positivo por COVID-19, sin embargo, las críticas llegaron tras confirmarse que no posee su esquema de vacunación completo.

Lo anterior, luego que el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, haya confirmado en un punto de prensa la existencia de dos casos positivos. Con el transcurso de las horas, se supo que uno de ellos era la diputada Álvarez.

Tras los casos, la bancada del PS ingresó en una cuarentena preventiva por contactos estrechos, al igual que otros cuatros legisladores.