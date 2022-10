Diputada Erika Olivera renuncia a bancada RN y se acerca al movimiento “Sentido Común”

Este sábado, la diputada Erika Olivera presentó su renuncia a la bancada de Renovación Nacional (RN), lugar en el que desarrollaba sus actividades legislativas como independiente.

De acuerdo con La Tercera, la diputada habría tomado la decisión de renunciar a la bancada durante esta semana para acercarse al nuevo movimiento “Sentido Común”, que surgió producto de la articulación de Amarillos por Chile, agrupación que reúne a figuras de la centro izquierda y que tuvo su origen durante el proceso constituyente.

Mediante una carta publicada por el medio de comunicación, Olivera comentó que “el poder no es lo que me interesa, llegué a la política porque mi larga carrera deportiva, una vida de trabajo, más mi preparación académica me dieron la certeza que puedo ser voz de muchas personas que no son oídas o no son prioridad, como el deporte, las mujeres, los niños y niñas y los adultos mayores”.

Entre los motivos de su renuncia, estarían las diferencias en temas valóricos y en las prioridades de la bancada. “Mi rigurosa formación deportiva, me insta a ser honesta y reconocer que los temas valóricos y mis prioridades no son las mismas que los de la colectividad de la que hoy formo parte”, comentó la diputada. Y agregó que permanecerá en la “búsqueda de otras formas de sacar adelante los temas que mueven mi alma” y que mantendrá su compromiso con “la defensa de nuestra democracia”.