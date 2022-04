Este sábado 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En esta fecha, la cual fue asignada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se espera crear conciencia sobre esta condición, defender sus derechos y pronunciarse en contra de su discriminación.

En este marco, distintas instituciones han realizado actividades relacionadas con el tema, entre ellas, la que fue convocada durante esta jornada por la Fundación Mawen en la comuna de Santiago. Esta comenzó el Día Mundial del Síndrome de Down y finalizó hoy, y consiste en piezas de obras de arte creadas por personas en situación de discapacidad.

En el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, Alcaldesa Irací Hassler participa de la presentación del mural "STGO, un estallido de colores". La obra fue creada por personas en situación de discapacidad y vecinos/as, en cuatro puntos de Santiago.#VivamosBienSantiago pic.twitter.com/wbKwFXOH2o — Santiago (@Muni_Stgo) April 2, 2022

Las personas en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) no “tienen” autismo, puesto que no es una enfermedad. Tampoco se les pasa con el tiempo, ya que no hay nada que se tenga que curar, es simplemente la manera en que sus cerebros funcionan.

Revisa a continuación los mitos más frecuentes respecto al autismo los cuales tal vez conocías como verdades. Toda esta información se encuentra respaldada por el Manual DSM-V, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el cual contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales.

No es una enfermedad

Contrario a lo que algunas personas creen, el autismo no es una enfermedad que se padece. Se trata de una condición y cada persona que nace con ella la vive de manera diferente. Por esta razón es que se habla de un Espectro del Autismo.

Dentro del espectro se consideran variadas características, pero no todas se presentan en todas las personas autistas. De la misma forma, estas características varían en intensidad dependiendo de la persona.

No se quita con la edad

Una persona que nace en el espectro autista nunca deja de serlo. Esto se debe a que consiste en la manera en que su cerebro funciona, algo que no se puede cambiar.

Por lo mismo, se puede hablar del autismo desde la niñez hasta la vejez. Además, un diagnóstico no se limita a la temprana edad, puesto que una persona mayor también puede ser diagnosticada dentro del espectro.

No es correcto hablar de ‘Asperger’

Si bien hace unos años se le podía conocer como Asperger al “autismo de alto funcionamiento”, este término se encuentra oficialmente descontinuado.

Esto fue actualizado en la quinta edición del manual DSM el año 2013. Este apunta que, ya que ahora se le reconoce como un espectro, no es correcto nombrar a uno de sus niveles. Por lo tanto, no es médicamente acertado el hablar sobre un diagnóstico de Asperger.

No hay muchos más niños que niñas autistas

Con el pasar del tiempo más y más mujeres han recibido un diagnóstico dentro del Trastorno del Espectro Autista. La razón no se debe a que antes habían menos mujeres autistas, sino a que era más difícil diagnosticarlas.

La causa de esto se adjudica a que la crianza de las mujeres es diferente a la de los hombres. Cuando las niñas son retraídas, tranquilas y muy ordenadas, no se mira como algo que pueda estar fuera de lo normal ya que son actitudes deseables del género.

Una usuaria en Twitter compartió un hilo comentando su experiencia con su diagnóstico de autismo en donde adjuntó imágenes que grafican la situación de las mujeres en el espectro, las cuales puedes ver a continuación.