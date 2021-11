Una llamativa intervención tuvo el pasado viernes el diputado Raúl “Florcita” Alarcón mientras estaba argumentando en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, luego de que se conocieran los denominados Pandora Papers.

En la instancia, el parlamentario independiente argumentó que votará a favor del libelo, pero lo hizo nombrando a diversas personalidades que poco se relacionan con la política, siendo el más llamativo Ben Brereton Díaz.

“No se debe odiar más a un país como este, al que aman extranjeros como Marcelo Bielsa. Un país como este, que aman los futbolistas de afuera como un inglés que es hijo de una chilena (…) Brereton, nuestro goleador actual, no puede soportar una conducta que tiene estas características”, dijo el también músico, quien cerró su votación con un insólito canto.

Este hecho ha generado reacciones de distintos sectores políticos, como los diputados UDI Juan Manuel Fuenzalida y Gustavo Sanhueza, quienes calificaron la intervención de “vergonzosa y lamentable”. Del mismo modo, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), indicó que esto “le resta seriedad a un tema tan delicado”.

Este lunes se sumó la crítica del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión afirmó que “es una vergüenza”.

Respecto a un posible problema de salud mental de Alarcón, el diputado de Convergencia Social aseveró que “no soy doctor, por lo tanto no me corresponde hacer diagnósticos, pero por lo que conocemos de Raúl Alarcón o Florcita Motuda, este ha sido su estilo siempre, pero me parece que uno tiene que entender los contextos en que se desempeñan”.

“Es totalmente repudiable, no corresponde (…) Su estilo no me gusta, no me interpreta, creo que le hace mucho daño a quienes creemos que la política puede ser una actividad seria, honesta y transformadora, que en el fondo no haga el ridículo. A mí no me hace ningún sentido esa actitud”, cerró.