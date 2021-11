Por la tarde de este miércoles 3 de noviembre fue confirmada la muerte de dos comunero mapuche y de al menos cinco heridos tras un enfrentamiento entre la Armada, Fuerzas Especiales de Carabineros y comuneros en Cañete, Región del Biobío.

Adolfo Millabur, constituyente de los escaños reservados origen mapuche-lafkenche oriundo de Tirúa, indicó estar afectado por la noticia. Asimismo, expresó que los hechos se dieron en el contexto de manifestaciones en repudio a la militarización de la zona.

“Queremos decir que como convencionales mapuches de escaños reservados, en tanto el gobierno actual tomó la decisión de llevar el estado de emergencia, les advertimos que el desenlace iba a ser el que conocemos. No escucharon. Hacemos responsable al actual gobierno junto con la armada y Carabineros de la muerte de la persona de Cañete. Desde ya lo habíamos advertido, mediante la militarización no se resolverá el conflicto en el territorio”, sostuvo el ex alcalde de Tirúa.

En esa misma línea, la Machi Francisca Linconao Huircapán, hizo un llamado al gobierno señalando que se debe terminar con la matanza y que los Carabineros y Militares deben retirarse del lugar.

“Él (Sebastián Piñera) quiere sacar la ley que los Carabineros y Militares estén en territorio mapuche. Que retire a los carabineros y a los milicos. Que entienda una vez Piñera, pero si no lo hace, debe renunciar mañana mismo, que se vaya Piñera y que entre otro Presidente”, dijo notoriamente afectada.

“Los diputados y senadores que hagan algo para solucionar el problema. Que digan ellos porque son autoridades, tal como yo soy autoridad del pueblo mapuche, por eso tengo autoridad para hablar ahora. Basta con la mentira, basta con la matanza, basta con los robos. Que se retiren los Carabineros, lo digo como Machi porque yo sé lo que es sufrir a manos de Carabineros”, sentenció.