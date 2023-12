“Eso es en Chile”: Las teorías de abogado querellante contra Zepeda en alegatos por Caso Narumi

Luego que Nicolás Zepeda pasara por diversos interrogatorios, el abogado de Arthur Del Piccolo dio inicio a los alegatos, quien sostuvo que no existen dudas sobre quién fue el responsable de la muerte de Narumi Kurosaki.

Randall Schwerdorffer realizó un recuento de las circunstancias que habrían provocado el viaje de Zepeda a Francia, antes de la desaparición de la joven japonesa.

“No es porque no hay cuerpo que no hay crimen. Eso es en Chile“, comentó el abogado, dando paso a una serie de teorías sobre lo que habría ocurrido con Narumi.

“Zepeda tenía dos opciones al subirse al avión. O la reconquistaba y volvía victorioso para su cumpleaños el 11 de diciembre o la mataba“, argumentó Schwerdorffer.

En ese aspecto, el abogado dedujo que “Si hubieran tenido relaciones sexuales, Nicolás nunca se hubiera ido. Habría logrado el objetivo de reconquistarla“.

El comportamiento de Zepeda en el juicio

Las reacciones de Nicolás Zepeda durante el interrogatorio hicieron sospechar al abogado de Arthur Del Piccolo, lo que lo derivó a las siguientes conclusiones.

“Zepeda sólo llora cuando habla de él, nunca por Narumi. Nunca vi a alguien mentir tanto frente a un tribunal. Nunca llamó a Narumi desde que supo de su desaparición”, señaló.

Siguiendo esa misma línea, Schwerdorffer dedujo que “Zepeda nunca llamó a Narumi desde su ruptura en octubre (…) Nunca más la llamó porque sabe que está muerta“.

“Para Zepeda era ‘o es conmigo o no es con nadie‘. Pensó que Arthur Del Piccolo nunca iba a tomar su lugar en la vida de Narumi, pero que sí iba a tomar su lugar en el box de los acusados“, concluyó el abogado.

