Esposa de paciente que cayó desde Hospital San Borja acusa negligencia: “Quiero justicia para estar tranquila”

La PDI investiga la muerte de un paciente que cayó del sexto piso de Hospital San Borja. Su familia acusa negligencia de parte del recinto, argumentando que en todo minuto mantuvieron el contacto vía WhatsApp, instancia en que este hombre de 65 años decía estar solo y que el equipo médico no lo ayudaba. La víctima compartía pieza con otras cinco personas, quienes habrían gritado y pedido auxilio para evitar el desenlace. “Él tuvo todo el tiempo del mundo… y cómo se subió si no había silla ni nada? No entiendo. Quiero justicia para mi marido, quiero justicia para estar tranquila, porque ellos tendrían que haberlo visto“, expresó su esposa a CHV Noticias.