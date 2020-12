En el marco de las elecciones municipales que se llevarán a cabo en abril próximo, el actor y modelo Darko Peric, quien además es el esposo de Josefina Montané, anunció que postulará a la alcaldía de Vitacura.

En conversación con La Cuarta, Peric manifestó que “cuando me lo ofrecieron, lo pensé harto porque no es fácil. Pero mi vocación inicial es trabajar por un Chile mejor, con nuevas caras. No quería quedarme en Twitter no más, y ser un aporte real”.

Asimismo, Peric, quien postulará a la alcaldía a través del Partido Ciudadano, manifestó que no tenía relación con la política antes del estallido social.

“Creo que eso me sirvió para darme cuenta que Chile necesitaba y que tenía que participar de ese cambio, porque uno siempre se quedaba fuera de estos cambios. Pero después del 18-O uno decidió involucrarse para no quedarse donde siempre”, dijo.

Lee también: “Vamos despejando mitos”: Matthei asegura que, según encuestas, le ganaría a Jadue en segunda vuelta

Respecto a sus propuestas para la comuna del sector oriente de Santiago, el actor contó que “para mí el dialogo es lo principal y para tenerlo se debe escuchar a la gente de la comuna. Mi programa será el diálogo, calidad de vida y pymes. Necesitamos construir una comuna en la que el alcalde escuche a los vecinos”.

Finalmente, el actor expresó que Josefina Montané será fundamental para su campaña. “Claramente, cuando uno se lanza en una aventura como esta, uno no va solo. Eso no significa que ella vaya, ojo, no es algo conjunto. Es algo súper personal, este es mi proceso. Pero obvio que existe mucho apoyo siempre de tu pareja al empezar procesos así”, afirmó.