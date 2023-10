Mamá de Tomás Bravo pide urgente salida de fiscal a cargo del caso: “Sentimos que no ha avanzado”

Apelando al poder de las redes sociales para masificar su mensaje, Estefanía Gutiérrez, mamá de Tomás Bravo, utilizó su cuenta de Instagram para pedir ayuda al Fiscal Nacional en el caso de su hijo, a casi tres años de ser encontrado sin vida en Arauco.

Durante más de cinco minutos, Estefanía se emocionó confesando que siente ansiedad por no conseguir justicia para su hijo, ya que según ella misma aclara, la actual fiscal no está haciendo el trabajo que debería para ayudarlos a esclarecer lo que está pendiente.

¿Qué pidió la mamá de Tomás Bravo?

“Quiero pedirles un gran favor, que me ayuden a difundir este video. Necesito que este mensaje llegue a una sola persona, es para el Fiscal Nacional, Sr. Ángel Valencia. Él es el único que nos puede ayudar”, escribió en la descripción de su video.

De acuerdo con su relato, no ha recibido ningún tipo de solución y que “prácticamente tienen en el olvido” el Caso de Tomás Bravo, según le explicó su abogado Pelayo Vial.

Sobre la misma, Estefanía comentó con gran pesar que “es soló una petición” para que cambien a la actual fiscal Marcela Cartagena, por uno “con experiencia y capacitado para investigar la querella que interpuso mi abogado, la cual es por sustracción de menores“.

“Estoy devastada y con mucha ansiedad ya no sé qué hacer. Solo quiero avanzar en la causa de mi bebé. Como ustedes ya lo han visto, ha pasado mucho tiempo, y el caso no ha avanzado en nada… hay muchas cosas en que trabajar por esta causa, pero lamentablemente la actual fiscal Marcela Cartagena no lo está haciendo”, cerró su doloroso mensaje la madre de Tomás Bravo.

Cabe destacar que Estefanía ya tuvo la oportunidad de conversar con el Fiscal Nacional, no obstante, según confirmó en su mismo video, le dijeron que tendría una respuesta “pero ha pasado más de un mes” y aún no se han puesto en contacto con ella.

Revisa el video de la mamá de Tomás Bravo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estefy Aylin Gutierrez (@estefyayliin)

