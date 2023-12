El noble gesto de clínica de Concepción que conmocionó a mamá de Tomás Bravo: “No supe qué responder”

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, niño que perdió la vida a principios del 2021 en la Región del Biobío, destacó en redes sociales un noble gesto que realizó un recinto de salud de Concepción.

Todo surgió cuando el perfil de la Clínica Santis comentó una publicación en Instagram de Gutiérrez, en la cual recordó a su hijo y pidió a sus seguidores no olvidar el caso y tampoco al pequeño.

“Les pido que no se olviden de mi hijo, que me sigan apoyando el próximo año, sigan difundiendo. (…) Las redes sociales han sido importante para seguir visibilizando el caso de mi hijo y no sea olvidado y lo agradezco muchísimo, pero todavía falta demasiado, esto no ha sido fácil“, fue parte de lo que escribió.

Clínica de Concepción busca bautizar espacio con nombre de Tomás Bravo

En ese sentido, un comentario resaltó entre los cientos de mensajes de apoyo: “Querida amiga, queremos bautizar nuestro espacio de niños con el nombre de Tomás. Nos honraría mucho contar con tu apoyo y presencia. Con mucha cariño y respeto, Clínica Santis de Concepción”, escribió el recinto.

La respuesta no tardó en llegar y Estefanía reaccionó con sorpresa a la propuesta: “Hola, de verdad esto me emociona y se agradece demasiado“, contestó. Luego, Página 7 conversó con la mujer y reveló nuevos detalles de la emotiva iniciativa.

“Al principio no supe qué responder”, reveló. Sin embargo, aclaró que “me tomé mi tiempo, se lo comenté a mi familia y estaban todos muy emocionados. Estos actos uno no los puede dejar pasar, lo agradezco con el alma, es conmovedor”.

Estefanía Gutiérrez: “No es solo honrarlo, es visibilizar su causa”

Además, Gutiérrez explicó que el lugar que buscan bautizar con el nombre de su hijo, “es donde los niños esperan al dentista, que sirve para jugar. No es solo honrar a Tomy, sino que también visualizar su causa, que quede en la conciencia y no se olvide”.





