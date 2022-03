Este viernes, en el marco de la primera convocatoria a marchas estudiantiles en las principales ciudades del país, se registraron algunos incidentes que afectaron principalmente a la zona céntrica de Santiago.

Uno de los sucesos que marcó la jornada fue la agresión por parte de un grupo de comerciantes ambulantes hacia estudiantes que participaron de las protestas. Rodrigo Cortés, alumno de Derecho de la Universidad Diego Portales, fue víctima de una brutal golpiza.

“Yo estaba en la marcha, al terminar resulta que un grupo de alrededor de seis sujetos me agredieron con puños, patadas y palos; incluso adoquines”, relató en conversación con CHV Noticias. Básicamente yo no les estaba haciendo nada a ellos. Yo lo único que busco con esto es que se haga justicia. Yo iba pasando por ahí solamente, no estaba haciendo desmanes ni desórdenes, estaba dirigiéndome a mi casa, ya había terminado la marcha”, detalló.

“Si no es porque yo me hago el muerto, no estaría acá“, aseguró Cortés. Con respecto a la causa del conflicto, el joven indicó que “yo creo que ellos se molestaron porque ellos dejan de vender, pero nada justifica… esto podría ser calificado como un homicidio frustrado”.

Posteriormente, al ser consultado si había sido el único afectado por esta situación, el estudiante estableció que “lo que tiene recuento la sección de investigaciones policiales, es que acá en el hospital, en la Urgencia de adultos, hay por lo menos seis personas y ya están investigando al respecto. Tengo entendido también que en otros hospitales hay dos más. Son varias las personas a las que agreden, no solo a mí”.

Finalmente, con respecto a las lesiones que le provocaron los victimarios, Rodrigo explicó que “yo estoy policontuso, tengo acá varios hematomas, moretones. En realidad., fue terrible, me reventaron palos en la cabeza. Fue horrible. Lo único que atiné fue a hacerme el muerto… yo pensé que me iban a matar, por la furia con la que estaban actuando ellos” añadiendo que “los estudiantes de enfermería de la Usach me prestaron ayuda y luego me trasladaron al SAMU”.