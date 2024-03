Gobierno iniciará investigación tras denuncia de estudiante víctima de bullying en colegio de Talca

La Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio para investigar el caso de bullying denunciado por Pía, una estudiante del Colegio Inglés de Talca, quien acusó a través de redes sociales un constante acoso en el establecimiento.

“Hola, me llamo Pía y soy alumna del Colegio Inglés de Talca, pasé a octavo básico y me hacen bullying. A mí… la verdad la he pasado muy mal y estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola”, comenzó diciendo en el registro viral en X.

“Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran y eso ha sido muy difícil para mí. Académicamente me ha afectado (…) Quiero que este año cambie eso, que no me digan más que tengo piojos, la viruela del mono o que tengo… No sé, me dicen muchas cosas”, añadió la joven estudiante.

La Pia del Colegio Ingles de Talca, se atreve a denunciar que es víctima de bullying en su colegio. Una realidad no muy ajena a otros colegios.

Qué se le dice a la Pia y a tantos niños en esta situación? 🤗#bullying #colegio #VueltaaClases #Marzo pic.twitter.com/BSuF65yl2n — Edgardo Lazo A. (@edgardolazo) March 2, 2024

La respuesta del gobierno

La situación rápidamente escaló debido a su gravedad, sobre todo luego de que varias personas comentaran el video: “La Pía del Colegio Inglés de Talca, se atreve a denunciar que es víctima de bullying en su colegio. Una realidad no muy ajena a otros colegios. ¿Qué se le dice a la Pía y a tantos niños en esta situación?”, respondió un usuario en X.

Y fue justamente a esta persona que la cuenta oficial de la Superintendencia de Educación respondió sobre el caso: “Estimadas y estimados, les comentamos que ya tomamos conocimiento del caso, nos reunimos con el establecimiento e ingresamos una denuncia de oficio para poder investigar los hechos denunciados por la estudiante”, señalaron desde el gobierno.

Revisa la publicación en X:

Estimadas y estimados, les comentamos que ya tomamos conocimiento del caso, nos reunimos con el establecimiento e ingresamos una denuncia de oficio para poder investigar los hechos denunciados por la estudiante. — Supereduc (@supereduc_cl) March 3, 2024

Síguenos en