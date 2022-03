Durante la tercera semana del mes de marzo, un secuestro frustrado fue perpetrado en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo. Según los testigos del hecho, un individuo a bordo de una camioneta blanca, habría intentado subir a una estudiante por la fuerza en momentos posteriores a su salida de clases.

En ese contexto, ante la resistencia de la adolescente y la oposición por parte de los ciudadanos que se encontraban en el lugar, el sujetó desistió y huyó del sector.

El suceso produjo la preocupación de toda la comunidad educativa, de sus familiares y de sus compañeros y compañeras de estudio. Asimismo, luego de realizar la denuncia en Carabineros, los jóvenes organizaron una marcha la cual se llevó a cabo por varias calles de la comuna de Monte Patria en la jornada de este reciente martes 29 de marzo.

Lo anterior, con el motivo de exigir a las autoridades locales “celeridad” en el proceso de investigación y mayor “coordinación” en seguridad municipal destinada a los espacios públicos, sobretodo a la hora que los colegios terminan sus clases.

Lee también: Caso Narumi: Policía a cargo de la investigación dice que un hombre merodeaba residencia de la joven

“Por esa razón nosotras organizamos esta marcha, no queremos que el sujeto quede impune ante la justicia. La denuncia está hecha, pero nosotras creemos que no le van a hacer nada a este tipo. Por eso queremos más Carabineros en la calle y más seguridad, para poder sentirnos a salvo, porque es mucha la inseguridad y el miedo”, dijo al Ovallino una de la organizadoras de la convocatoria.

En esa misma línea, estudiantes de diversos establecimientos educativos, colectivos feministas, apoderados y docentes de la zona participaron de la manifestación, la cual culminó con la entrega de testimonios y la entrega de una carta a la municipalidad.

“Nosotras queremos que la compañera a la que intentaron secuestrar se sienta segura, y que se haga justicia. Queremos que el sujeto no quede impune, sino que las leyes sean más duras con ellos, que los Carabineros hagan más recorrido en las calles para sentirnos seguras. Es mucho el miedo de salir y de no volver a la casa”, indicó otra de las menores de edad participantes de la marcha.

“Las denuncias no terminan en buen puerto”

Por su parte, Isabel Monroy, psicóloga, y residente de Colliguay -quien llegó hasta la protesta- indicó al medio anteriormente citado que la problemática radica en que existe una invisibilización de la violencia que están viviendo niños, niñas y adolescentes.

Lee también: Difunden dos nuevas amenazas de supuestas “masacres” en colegios: Ahora en Valdivia y Victoria

“Frente a este escenario nos hemos dado cuenta que hay muchos relatos de niños y niñas, tanto de educación básica como a nivel medio, que están viviendo situaciones de abuso, ya sea de un compañero en clase o en un distinto ámbito, fuera de la escuela“, expresó.

“Estas denuncias que hacen los chicos y chicas no terminan en buen puerto, entonces hay una sensación de frustración, de que los chicos deambulan por todas las instituciones y le preguntan una y otra vez lo mismo, y al final las personas que supuestamente son los acusados, terminan en libertad, y eso es porque los chicos y adolescentes no tienen el acompañamiento que requieren, porque para poder recibir el relato tiene que haber un psicólogo, tiene que haber alguien que les ayude para que sea de la manera pertinente y ese relato sea válido y pueda ser testimonio. No está funcionando el sistema porque no lo estamos haciendo bien”, enfatizó la especialista.

La respuesta del municipio

Tras las denuncias, la administradora municipal de Monte Patria, Olga Barraza, anunció el compromiso del organismo para encontrar espacios de diálogo en materia de seguridad pública.

“Sabemos que en el tema de justicia nosotros no podemos avanzar mucho, ya que nosotros no somos el ente que tiene esa tarea. Nosotros como municipalidad acogemos las demandas de las vecinas y no solamente porque nos corresponde como institución, sino que nosotros la acogemos porque somos hijos también de esta tierra, porque son nuestros vecinos, nuestros primos, nuestras tías, nuestras hijas, nuestras hermanas que están acá y en cualquier momento también pueden sufrir de lo que nuestras compañeras nos están avisando”, manifestó.

Lee también: Caso Narumi: Policía a cargo de la investigación dice que un hombre merodeaba residencia de la joven

“Así que levantamos sus inquietudes, conversamos con ellas y nos comprometimos a crear esta instancia de conversación que vamos a enfrentar a través de la oficina de la Mujer, a través de la oficina de Seguridad Pública, y a través de la oficina de la Juventud”, sentenció Barraza.