El reciente lunes 15 de noviembre, los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile decidieron tomarse las dependencias de la casas de estudios.

Lo anterior, según argumentan en un comunicado sería en el marco de la “lucha contra el fascismo y la transgresión a la privacidad, libertad e identidad“, en consecuencias de la “persecución política a la que nos expuso nuestra universidad”.

Lo anterior, debido al oficio de los diputados Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano) y Harry Jürgensen (Renovación Nacional) enviado a las universidades estatales del país con el fin de que entregaran detalles respecto de los cursos, programas y planes relacionados a la ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo.

En ese contexto, la Universidad de Santiago (Usach) habría sido la única de las entidades que finalmente sí entregó la información solicitada por los diputados oficialistas. Un hecho que despertó las críticas de los estudiantes y docentes, siendo evidenciado por la Vocalía de Género y Sexualidades de dicha universidad, quienes anteriormente ya habían manifestado su descontento por la solicitud de los diputados.

Es por lo anterior, que la comunidad universitaria ha exigido la renuncia del rector Juan Manuel Zolezzi y la del secretario general, Gustavo Robles Labarca.

En esa línea, la Coordinación de Profesoras y Profesores por Horas de Clases (CooPHC) acusó una “delación” en este suceso, y por tanto, “deben hacerse responsables por eventuales consecuencias que se deriven de su publicación. La individualización de docentes que imparten estas asignaturas constituye además un acto de persecución y hostigamiento de carácter fascista de quien emana”.

Por otra parte, cabe indicar que la casa de estudios entregó una declaración el pasado 25 de octubre para referirse a esta petición de información, en la que aseguraron que la universidad “respondió en virtud de los mandatos emanados desde la Ley de Transparencia, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados”.

En el escrito, reiteraron su orgullo por los avances en materia de equidad de género y su compromiso con los “valores democráticos y derechos humanos”.

“Radicalización de la lucha”

No obstante, los estudiantes movilizados indican que las respuestas que recibieron “no iban dirigidas al diálogo“exigiendoles que bajen las renuncias de los petitorios. En ese sentido, denuncian que fueron amenazadas de que si no lo hacían, iban a bajar el paro de manera “autoritaria“.

“Por estas razones, sumado al gravísimo abuso de poder, es que decidimos radicalizar nuestra lucha, donde la autoridad máxima de la USACH, ante su incompetencia y falta de autocrítica por la exposición de sus estudiantes, docentes y funcionarios al fascismo y su persecución, no nos deja otra opción”. enfatizaron en el documento.

Asimismo, complementaron que necesitan visibilizar la “lucha contra el fascismo“, pero que de todas formas la toma de la universidad permitirá el ingreso limitado de personal de investigación, Cedena, QyB /Covid, proyectos de magíster, tesis Radio Usach y actividades indispensables del mantenimiento del campus.

“Llamamos a la tranquilidad ante las decisiones incoherentes de rectoría de querer boicotear nuestra resistencia y la necesidad de realizar cambios en esta sociedad, ya que la lucha es nuestra y la hacen los estudiantes“, sentenció el comunicado.