La Corporación de Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) realizó un estudio en el cual se analizaron los componentes de 10 marcas de helados de chocolate ofertados en supermercados de la RM. El objetivo era comprobar la veracidad de los etiquetados de estos productos mediante un análisis microbiológico.

Los resultados de este estudio comprobaron la presencia de 109 componentes presentes en los helados de chocolate. A pesar de que todos estén permitidos por la regulación actual, el estudio clasificó a este grupo de cassatas como alimentos “ultraprocesados” sin ningún aporte nutricional para las personas.

La marca más alterada de todas fue Trendy con 34 ingredientes y la que menos aditivos presentó fue Yogen Früz, con solo con 16.

Lee también: ¿Cubos? Así le dicen a estos helados en las 16 regiones de Chile

¿Alto en?

Según el estudio, el cumplimiento del etiqueta con los sellos “Alto En” sería más exigente para los alimentos líquidos que para los sólidos. Cinco de las empresas estudiadas etiquetan sus helados en gramos, lo que les evitaría añadir a sus productos la advertencia “Alto en Calorías”. Estas empresas son San Francisco, Cuisine & Co, Bresler, Bravissimo y Emporio de la Rosa.

Esta no sería la única manera de las empresas para evitar añadir advertencias a sus helados. Además, empresas como Yogen Früz y Cousine & Co etiquetan a sus productos como “libre de azúcar” o “sin azúcar añadida”, ya que no contienen sacarosa, sin embargo igual mantienen altas cantidades de azúcares.

En relación a este estudio, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que con estas prácticas las empresas están vulnerando “el espíritu de la ley de etiquetado de alimentos”.

Para Hernán Calderón presidente de Conadecus este estudio demuestra que muchas empresas están vulnerando “el espíritu de la ley de etiquetado de alimentos”. Esto es grave, porque constatamos que faltan los sellos de advertencia “ALTOS EN” en varias de las cassatas analizadas, se están vulnerando los derechos de los consumidores.

Aquí puedes revisar el análisis de etiquetados según cada marca: