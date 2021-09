La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) reveló los resultados del estudio “Características Nutricionales de los Alimentos Secos para Gatos y Gatitos”, que califica como “deficiente e incompleta” la norma chilena que regula la calidad de la comida para estos felinos.

La investigación fue hecha en marzo de este año, luego que entre enero y febrero el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibiera alrededor de 150 reclamos de parte de los consumidores, quienes acusaron que sus mascotas sufrieron diversos problemas de salud tras ingerir partidas de alimentos que presentaron problemas en su composición.

El estudio consideró nueve marcas de comida para gatos disponibles en la Región Metropolitana: Animal Planet, Lite Buffet, Cubi Cat, Master Cat, Raza, Whiskas, Felinnes, Cat Chow y Masko.

Odecu analizó el porcentaje de proteínas, grasas, fibra y aminoácidos en los alimentos estudiados, así como su seguridad, determinando si cumplían o no con los estándares de calidad.

Resultados

El informe señala que todas las marcas cumplen con el porcentaje mínimo de proteínas, considerado, de acuerdo al estudio, como un nutriente esencial en la alimentación de los gatos.

Con respecto al aporte de grasa, la norma chilena NCh2546 solicita declarar en el rótulo el porcentaje mínimo de ésta. Sin embargo, la marca Animal Planet no cumple con lo que declara en su etiquetado y presenta un valor más bajo.

Por otro lado, Animal Planet, Lite Buffet, Master Cat, Raza, Felinnes y Cat Chow sobrepasan el valor de fibra declarado en sus envases.

En cuanto al nivel de aminoácidos, las marcas no tienen la obligación de incluir el valor mínimo de su aporte. En esa línea, sólo tres declaran uno de los aminoácidos, la taurina. Sin embargo, dos de ellas no cumplen con lo que exponen: Lite Buffet y Masko.

Al no ser obligados a informar, el estudio utilizó las recomendaciones de la Federación Europea de la Industria de Comida para Mascotas (Fediaf, por su nombre en inglés) para comparar con el valor obtenido en los análisis para cada uno de los aminoácidos.

Entre las conclusiones del análisis, se determinó que CubiCat no cumple con las recomendaciones para el contenido de taurina; Masko no cumple con las recomendaciones para el contenido de metionina; y Lite Buffet no cumple con las recomendaciones para el contenido de fenilalanina.

Finalmente, con respecto a los análisis de seguridad de los alimentos, se concluyó que las nueve muestras analizadas son seguras para su consumo.

¿Qué dice la norma?

En base a los resultados del estudio, Odecu destacó la urgencia de actualizar la norma chilena NCh2546, que establece que “en el caso de los alimentos para perros y gatos, se deberá cumplir con la Norma Chilena Nch2546.Of2001, Alimentos completos para perros y gatos – Requisitos y rotulación, declarada como norma oficial de la República de Chile por decreto exento Nº 166, de 2001, del Ministerio de Agricultura, o la que la reemplace”.

En concreto, la normativa actual exige que en el rótulo de los envases se detalle:

Nombre genérico o comercial si corresponde.

Categoría: “Ingrediente vegetal”, “Ingrediente de origen animal”, “Ingrediente mineral”, según corresponda.

Condiciones de almacenamiento y venta, si corresponde.

Fecha de elaboración y vida útil o fecha de vencimiento.

Código de lote.

Código y fecha de autorización SAG del producto importado o Número Oficial SAG de la planta de producción nacional, cuando corresponda.

Nombre y dirección de la planta de producción, cuando corresponda.

Nombre y dirección del importador, si corresponde.

País de origen.

Garantía.

Nómina de aditivos, si corresponde.

Contenido neto.

Precauciones y advertencias, según corresponda.

Señalar de manera destacada: “Uso Exclusivo en la Alimentación Animal”, si corresponde.

En ese contexto, entre las principales conclusiones que arrojó el estudio enfatiza que el rótulo en los alimentos para gatos debería por obligación “incluir la información respectiva al aporte mínimo de aminoácidos esenciales”, además de la “estandarización de la información nutricional de los productos”.

De acuerdo a la investigación, “estos datos son necesarios para que los consumidores puedan elegir en base a una información completa y precisa”.

Odecu señaló que envió el resultado de su estudio a los fabricantes y solo tres empresas respondieron: Iansa (Felinnes), Carozzi (Animal Planet y Master Cat) y Starfood (Raza). Iansa y Carozzi presentaron sus propios informes, por lo que informaron que “si existe una variación entre sus resultados y los de Odecu, podría estar relacionada con los métodos utilizados por cada laboratorio”.

CHV Noticias contactó a las marcas mencionadas en este estudio, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuestas.

Revisa el estudio completo acá: