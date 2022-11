¿Sabes lo que comes? Revelan que 55% de las salchichas no informa correctamente de qué están hechas

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) reveló los resultados de un importante estudio realizado a diferentes marcas que comercializan salchichas en Chile, evidenciando no solo problemas en su rotulación, sino que además el incumplimiento a la declaración de sus ingredientes.

Se trata de un informe que deja al descubierto la verdad sobre la composición de las vienesas, considerando que de acuerdo a los datos entregados por Asociación Nacional de Industriales de Cecinas (Anic), la producción de estos embutidos en Chile durante el año 2021, superó los 96 millones de kilos.

Las marcas sometidas al estudio fueron: Winter, San Jorge, Montina, PF, La Preferida, Líder, Receta del Abuelo, Super Cerdo, Llanquihue y Jumbo.

Todas estas muestras fueron puestas a disposición de un análisis genético mediante la técnica PCR para determinar su ADN, tomando todo lo relacionado con la especie, grasa, piel, carne principalmente.

Asimismo, se realizó un análisis nutricional que se basó en la comparación en 100g de producto de los aportes nutricionales rotulados versus los resultados de los análisis de laboratorio aplicados.

Problemas en rotulación

En cuanto a los resultados genéticos, se estableció la siguiente tabla para categorizar las muestras en caso de no cumplir con la información que aparece en el envase:

1. Contiene una especie de carne no rotulada.

2. Rotula una especie de carne que no contiene.

3. Rotula sus ingredientes en orden no decreciente en proporciones.

Respecto de esto, se pudo establecer que seis marcas incumplían la rotulación de sus productos y corresponden a las siguientes:

PF – Salchicha Tradicional : Compuesta por carne de pollo y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró Meleagris gallopavo (pavo) en su análisis, incumpliendo los números 1 y 3 mencionados.

: Compuesta por carne de pollo y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró en su análisis, incumpliendo los números 1 y 3 mencionados. Montina – Salchicha Tradicional : Compuesta por carne de pollo y cerdo, según su rotulación. No se halló el cerdo y se encontró Meleagris gallopavo (pavo) , incumpliendo los números 1 y 2 mencionados.

: Compuesta por carne de pollo y cerdo, según su rotulación. No se halló el cerdo y se encontró , incumpliendo los números 1 y 2 mencionados. Líder – Salchicha Sureña : Compuesta por carne de pollo y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró Bos taurus (vaca) en su análisis, incumpliendo el número 1 mencionado.

: Compuesta por carne de pollo y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró en su análisis, incumpliendo el número 1 mencionado. Receta del Abuelo – Salchicha Sureña : Compuesta por carne de vacuno y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró Meleagris gallopavo (pavo) en su análisis, incumpliendo los números 1 y 3.

: Compuesta por carne de vacuno y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró en su análisis, incumpliendo los números 1 y 3. PF – Salchicha Sureña : Compuesta por carne de pollo y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró Bos taurus (vaca) en su análisis, incumpliendo el número 1 mencionado.

: Compuesta por carne de pollo y carne de cerdo, según su rotulación. Pero se encontró en su análisis, incumpliendo el número 1 mencionado. Receta del Abuelo – Salchicha Premium: Compuesta por carne de cerdo y carne de vacuno, según su rotulación. Pero se encontró Gallus gallus (pollo) en su análisis, incumpliendo el número 1 mencionado.

De esa manera, el informe pudo establecer como conclusión que un 55% de las muestras (6) no cumplen con la rotulación, ya sea por contener una especie no rotulada, rotular una especie que no contiene y/o declaración de ingredientes en orden no decreciente en cuanto a proporcionalidad.

Finalmente, respecto del análisis nutricional se pudieron desprender una serie de hallazgos; sin embargo, el predominante fue que seis marcas no cumplen con lo declarado sobre el sodio (PF Tradicional, PF Sureña, La Preferida Sureña, Líder Sureña, Receta del Abuelo Sureña y Receta del Abuelo Premium), superando el 20% entre el valor que declaran en su información nutricional y el valor obtenido en el laboratorio.