Matthei pone freno a posible candidatura presidencial: “Falta demasiado tiempo y no es el momento”

Luego de que en la encuesta CEP apareciera como el personaje político mejor evaluado a nivel nacional con un 37%, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a una posible candidatura presidencial.

En un punto de prensa llevado a cabo este viernes, la jefa municipal, que anteriormente postuló al máximo cargo nacional en 2013, le puso un freno a esta opción y aseguró que “no es el momento”.

“Mañana (sábado) recién se cumple tres meses de este gobierno, no llevamos nada. Por lo tanto, me choca el hablar de cualquier candidatura. Estamos recién empezando un gobierno y creo que no es el momento de hablar de ninguna candidatura”, dijo.

Matthei sostuvo que su labor continúa en la mencionada comuna. “Soy alcaldesa a mucho orgullo y con mucha alegría. Trabajamos muy duro, pero también lo pasamos muy bien, nos reímos mucho”.

“Estoy feliz acá y lo otro Dios dirá, falta demasiado tiempo y no es el momento”, insistió.

Respecto a la buena evaluación que por parte de la ciudadanía, la jefa comunal lo agradeció “de corazón. El cambio en la percepción se debe en gran parte a lo que hemos hecho en Providencia. Hemos tratado de hacer un trabajo serio, pero al mismo tiempo entretenido”.

Por último, agradeció a su equipo de trabajo y afirmó que en gran medida el resultado de la encuesta se debe a ellos. “Están demostrando cómo llevar una buena alcaldía”, señaló.