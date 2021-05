Durante la jornada de ayer, el Consejo General de la Unión Demócrata Independiente (UDI) definió a Joaquín Lavín como el candidato presidencial del partido, quien disputará el apoyo de Chile Vamos en las primarias de cara a La Moneda.

Tras la decisión, el presidente del partido, Javier Macaya, agradeció la “generosidad” y “compromiso” de la alcaldesa reelecta de Providencia, Evelyn Matthei, quien comunicó horas antes que se bajaba de la carrera presidencial para privilegiar el municipio.

“Estamos muy feliz de que el consejo general de forma unánime haya proclamado a Joaquín Lavín como candidato presidencial, pues es el líder que necesitamos para avanzar en unidad y gobernabilidad”, expresó Macaya.

Ante esto, Matthei volvió a sus funciones como jefa comunal y anunció que apoyará todas las candidaturas del pacto oficialista. “Voy a apoyar a Joaquín, voy a apoyar a Mario, voy a apoyar a Ignacio, voy a apoyar a Sebastián. Los voy a apoyar a todos”, expresó.

Lee también: Joaquín Lavín fue ratificado como único candidato presidencial de la UDI

Respecto a la derrota de la colectividad en las elecciones de constituyentes y alcaldes, Matthei precisó que no se deben tomar conclusiones apresuradas del proceso histórico y que tanto para el Gobierno como a la oposición, los electores les dieron una lección.

“El 60% de la población no votó. Que nadie saque conclusiones apresuradas, tenemos que ver quién ese 60% que no votó y por qué no votó”, expresó, agregando que “y creo que tanto para el Gobierno como para la izquierda democrática la lección es muy clara: la gente quiere que hayan soluciones buenas desde el Congreso”.

“Esto de haber negado la sal y el agua durante tanto tiempo si le hizo daño al Gobierno pero también le hizo daño a ellos mismos”, zanjó.