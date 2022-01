Este lunes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al proceso constituyente que se está llevando a cabo en nuestro país. Al respecto, aseguró que “hasta ahora lo que hemos visto da pena, la Convención pareciera estar conformada por adolescentes irresponsables”.

Fue en conversación con radio ADN que la ex Ministra del Trabajo expresó que “ojalá que lleguen a un buen acuerdo, eso es lejos lo mejor para el país. Pero, si como ha parecido hasta ahora, lo que reina ahí es la locura infantil, creo que hay que rechazar no más. Lo peor que podemos tener es una Constitución absolutamente chiflete“.

En relación a la participación que tienen los representantes de su sector en el hemiciclo, la militante de la UDI indicó que “la bancada de Chile Vamos no tiene ningún peso, no los dejan hablar, los vetan por A, B y C motivos. Tengamos claro que el convencimiento democrático no asoma por ningún lado. Están marginados, nadie los escucha”.

Luego, con respecto a las iniciativas populares que han surgido durante este último mes, Matthei sostuvo que “hasta ahora lo que estoy viendo es brutalmente malo, me parecen adolescentes con un juguete nuevo. Dios quiera que sienten cabeza, pero no se ve por dónde”.

En cuanto al gobierno de Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo, la economista recalcó que “yo, de corazón, deseo que le vaya bien, estamos en una situación súper difícil como país. Sería muy grave para todos que esta cosa vuelva a estallar, porque ahí ya no sé cómo podríamos salir”, añadiendo que “esa noche del 15 de noviembre y todo esto de la Convención Constitucional es la última posibilidad que tenemos como país de salir relativamente bien de los problemas que tenemos”.

Tras su dichos y horas más tarde, la alcaldesa moderó sus declaraciones en un video que compartió en su cuenta de Twitter. Ahí habló acerca de la CC y planteó que “lejos lo mejor para Chile sería que la comisión constituyente proponga una nueva constitución que sea razonable, que esté bien hecha, que sea sensata y que pueda ser aprobada por la inmensa mayoría de los chilenos. Pero eso requiere madurez, diálogo, conocimientos y la sana colaboración de la oposición “.

Hacia el final de su comunicado, la autoridad municipal estableció que “lo que hemos visto hasta ahora ha sido decepcionante y creo que una gran mayoría de los chilenos así lo siente y espero que eso cambie, que efectivamente maduren en la forma en que se están comportando y trabajando”.