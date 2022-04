“Me indigna este tipo de actos”: Evelyn Matthei publica video para denunciar insólito robo en Providencia

Una insólita situación es la que denunció la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en sus redes sociales: Una persona, aparentemente, estaba robando las plantas de la comuna.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter e Instagram, la edil compartió un post de un usuario que captó el momento exacto en que una mujer con una chaqueta amarilla saca una serie de plantas de la calle para subirlas a la parte trasera de una camioneta blanca que estaba estacionada en pleno semáforo.

La persona que dio a conocer esta situación etiquetó a la municipalidad y preguntó si “¿están haciendo limpieza y/o robándose las plantas?”.

Al parecer se trató de un robo. “Por favor, no nos roben las plantas”, contestó Matthei en el tuit donde compartió el video.

“Me indigna este tipo de actos. Esa camioneta no es del municipio ni ella parte de nuestro equipo”, continuó la jefa comunal.

De acuerdo a lo indicado por el usuario que compartió el registro, el hecho ocurrió en calle Santa Isabel con Miguel Claro a las 12:05 horas de este jueves.

Por favor NO nos roben las plantas. Me indigna este tipo de actos. Esa camioneta no es del municipio ni ella parte de nuestro equipo. https://t.co/XZ3CkGFNe3

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) April 7, 2022