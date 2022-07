“Un trato vejatorio”: Evelyn Matthei vivió tenso momento con funcionarios de la embajada de Venezuela

Un verdadero colapso se generó este jueves en las afueras de la embajada de Venezuela en Chile, ubicada en la comuna de Providencia, debido a la extensa fila de personas para realizar distintos trámites. Incluso, algunos ciudadanos madrugaron en este lugar para ser atendidos en primer lugar. Por esta razón, la alcaldesa Evelyn Matthei acudió al recinto luego del reclamo de vecinos del sector, viviendo un tenso momento con funcionarios de la embajada. “Había un guardia, que al parecer es chileno, y me di cuenta del maltrato, o sea, un trato vejatorio para los venezolanos. A mí me gritó que me fuera de ahí y yo estaba en la vereda, soy ciudadana chilena y él no tiene por qué echarme, menos a gritos. Además de ser una situación inaceptable para los venezolanos, también es inaceptable para nuestros vecinos”, señaló a CHV Noticias.