Alertan venta de pescado y pollo crudo en evidente estado de descomposición en plena vía pública

La Seremi de Salud lideró un nuevo decomiso de comida callejera y el resultado llamó la atención de las autoridades: Pescado crudo en cajas. Sin refrigerar y en evidente estado de descomposición, la preocupación por estos productos es que podrían llegar a ferias libres y ser comercializados. “Es un producto que no debemos comprar en el comercio ilegal, en este caso, son pollos y pescados que no cumplen ninguna cadena de frío y no sabemos su procedencia“, advirtió Gonzalo Soto, Seremi de Salud RM.