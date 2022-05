Evópoli expulsa a diputado Lee de la bancada por apoyar acusación constitucional contra Allamand

La bancada de diputados y diputadas del Partido de la Gente (PDG), junto a la parlamentaria Pamela Jiles (PH), anunciaron este miércoles 4 de mayo, el ingreso de una acusación constitucional contra el ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

Según explicó el diputado Gaspar Rivas, ex Renovación Nacional, el libelo cuenta con once firmas y las causales son “comprometer gravemente el honor y la seguridad de Chile”.

Asimismo, el parlamentario detalló que la idea surge por “dejar abandonadas las fronteras en plena crisis migratoria en el verano pasado”.

Lo anterior, dejó algunas repercusiones políticas. Desde Evolución Política (Evópoli), comunicaron la expulsión del diputado Enrique Lee tras apoyar la acusación contra Allamand.

“Como bancada de diputados Evópoli no compartimos los argumentos de fondo y forma de la presentación realizada en contra del ex canciller, por lo cual no nos adherimos a dicha acusación y tenemos la profunda convicción que dicha presentación no tiene asidero jurídico ni político“, señalaron en un comunicado.

“Del mismo modo, y tomado conocimiento que el diputado independiente, Enrique Lee, firmó esta presentación, dejó de pertenecer a esta bancada“, añaden.

“A contar de hoy, el diputado Enrique Lee no es parte de la bancada. Le agradecemos los gestos personas que tuvo con nosotros, pero no compartimos una acusación constitucional, porque creemos que la democracia debemos cuidarla“, sentencia el documento firmado por Francisco Undurraga, jefe de la bancada de los diputados y diputadas Evópoli.