Ex alcalde de Calama acusó “persecución enfermiza” ante inminente formalización por fraude al fisco

El Ministerio Público solicitó esta semana la formalización del ex alcalde de Calama, Daniel Agusto Pérez (RN), por el presunto delito de fraude al fisco.

De acuerdo a medios locales, se investiga la adquisición a través de la Corporación Municipal de una vivienda a sobreprecio y que pertenecería a familiares directos de Agusto.

Este hecho fue advertido por la Contraloría General de la República (CGR), que derivó los antecedentes a la Fiscalía de Calama.

Ex alcalde de Calama se defiende

Daniel Agusto, quien fue alcalde de Calama entre 2016 y 2021, se refirió a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público.

En una declaración consignada por el medio Timeline, Agusto señaló que declaró en un comienzo “tras ser indagado profusamente” y que “jamás en estos años fui requerido nuevamente para ninguna diligencia”.

“Hoy me encuentro con que al parecer se quiere investigar formalmente si tengo o no la calidad de cómplice en los hechos cometidos por otros”, afirmó.

La ex autoridad comunal aseguró que “no tuve ninguna participación en esa propiedad que fue comprada por la Corporación objeto de la investigación”.

En ese sentido, afirmó que la indagatoria “obedece a fuertes presiones políticas, y a una persecución enfermiza de mis opositores para desacreditar, ensuciar y enlodar mi gestión y honra”.

“Tengo mis manos limpias y mi consciencia tranquila, porque jamás he tocado un peso que no me corresponda. Siempre administré honestamente y de cara a la ciudadanía. Asimismo, aclarar que esta supuesta formalización no es culpabilidad sino la comunicación de una investigación formal por estos hechos”, agregó.

Finalmente, el ex alcalde reafirmó su “fuerza inquebrantable para seguir, y mi férreo compromiso de lucha por mi gente y mi ciudad pues jamás bajaré los brazos ante la injusticia, el odio y la persecución“.

Cabe mencionar que la formalización de cargos podría ocurrir durante la primera quincena de marzo. Además, Daniel Agusto ya manifestó sus intenciones de postular a las elecciones municipales.

