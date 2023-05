Ex alcalde Torrealba insiste en su inocencia: “Jamás me aproveché del cargo que me dio tantas alegrías”

El ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, rompió el silencio en el marco de la investigación por eventuales delitos de corrupción, fraude al fisco y cohecho en el municipio que lideró por 25 años.

Los pasados 1 y 2 de febrero, el ex jefe comunal declaró como imputado ante el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, además de detectives de la Policía de Investigaciones que estuvieron en la instancia.

“En mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación”, dijo en declaraciones consignadas por La Tercera.

En ese sentido, agregó que “siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura”.

El origen de su patrimonio

En las 42 páginas que recogen su declaración, Torrealba se refirió a sus inicios en la política, su periodo como alcalde de Vitacura y el misterio detrás del origen de su patrimonio.

Respecto a su carrera pública, sostuvo que “la política siempre me llamó la atención, sobre todo en mi época universitaria. En aquella época prácticamente a nadie le era indiferente la política, menos si estudiabas Derecho. En el año 1987 fui uno de los fundadores de Renovación Nacional”.

Pero no habría sido hasta el año 1992 en que se involucró activamente en política, cuando Andrés Allamand le propuso que postulara a la alcaldía de la comuna del sector oriente de la capital. “Recuerdo que en ese tiempo estaba dedicado a la salmonera, al fútbol en la Católica y algunas cosas más“, aseguró en su declaración.

Asimismo, se refirió al patrimonio que poseía antes de asumir el cargo municipal. “Gran parte de mi patrimonio se generó en la década de los 80′ y deriva, principalmente, de la venta de acciones de una empresa salmonera y una de fábrica de envases. A ello se suma la venta de mis inmuebles, que se ha reinvertido hasta el día de hoy, obteniendo las ganancias propias de esas inversiones”, aseveró.

¿Desvíos y dinero escondido en las paredes?

El ex jefe comunal también insistió en su inocencia respecto a las acusaciones de la ex directora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, que en declaraciones ante la Fiscalía aseguró que recibía millonarios depósitos a su cuenta y que luego, por solicitud de Torrealba, debía retirarlo al día siguiente.

“En relación a lo que Antonia Larraín ha indicado, y en un porcentaje importante coincidente con lo que Domingo Prieto ha declarado, referido a que le di una instrucción o le comenté que ella recibiría mensualmente una suma de $5.000.000 de parte de Domingo Prieto o de César Silva o Arnaldo Cañas, señalo que no es cierto aquello. Nunca di esa instrucción ni tengo recuerdo de haber recibido de ella esa suma de dinero. Tampoco la recibí de Domingo Prieto. A los señores Silva y Cañas no los conozco. A su consulta de porqué ellos refieren lo anterior, señalo que lo ignoro, pues como demostraremos junto a mis abogados, y espero poder acompañarlos pronto a la investigación, todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación”, manifestó.

Si bien negó un posible desvío de dinero, sí reconoció que recibió dinero en efectivo de parte de Larraín: “(Se lo) solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y que habitualmente participaba como alcalde. Esos gastos no los podía efectuar con dineros municipales, pues la burocracia y restricciones al tratarse de dineros públicos me lo impedían, por lo que al tratarse de dinero de estas organizaciones, se los pedía a ella”.

“Así por ejemplo, los utilizaba en una feria de artesanía para comprar productos a quienes exponían, comida a quienes vendían, traslados, etc. No solo para mí, sino para muchas de las personas que asistían al lugar, sea que me acompañaran o no. Era una suerte de caja chica que ella tenia que tener, y que de ese modo me entregaba y yo podía utilizar”, explicó.

Supuesto dinero escondido en las paredes

Raúl Torrealba también negó que la PDI haya encontrado dineros ocultos en una pared en su inmueble en la localidad de Colico, en la Región de la Araucanía.

“Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, como por ejemplo que la Policía habría encontrado dinero en mi domicilio de Colico escondido ‘en los muros’, lo que no es cierto, y constituye una afirmación sin fundamento alguno”, partió diciendo.

“Desde que me jubilé paso buena parte del año en Colico, por lo que estaba presente al momento de la diligencia. Nada de eso ocurrió y la misma Policía informó que en la diligencia de entrada y registro sólo se incautó un computador”, enfatizó.

En ese sentido, declaró que “es mucho el daño que se puede hacer a una persona y su familia cuando está siendo investigada, sobre todo si se tergiversan los hechos de la forma que ha ocurrido por parte de la prensa (no toda) y por lo mismo espero que los hechos puedan ser investigados en su totalidad”.

“Estoy consciente que durante mi período como alcalde cometí errores como todos los alcaldes o jefes a cargo de un servicio público, pero quiero dejar en claro que el interés de la Municipalidad, sus funcionarios y los vecinos de Vitacura siempre estuvieron primero, jamás me aproveché del cargo que me dio tantas alegrías durante el curso de los años, y estoy seguro de que la investigación así lo establecerá”, afirmó.