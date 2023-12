Raúl Torrealba admitió haber recibido sobres con dinero y solicitará dejar la prisión preventiva

Este jueves el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, solicitará a la Corte de Apelaciones de Santiago dejar el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, lugar en el que cumple prisión preventiva mientras se mantenga en curso la investigación por delitos vinculados a actos de corrupción durante su gestión en el municipio. En la apelación del ex edil, reconoció haber recibido sobres con dinero, pero aseguró que no estaban destinados para su patrimonio.