“No nos sorprende”: Ex alumna de Colegio Cumbres tras denuncia de abuso sexual por Legionarios de Cristo

Una ex estudiante del Colegio Cumbres decidió romper el silencio e interponer una demanda contra los Legionarios de Cristo por abusos sexuales, de poder y tortura cometidos cuando era menor de edad y vivía en un centro estudiantil religioso.

“Fui víctima de graves abusos de conciencia y de poder, como también de diversos hechos de connotación sexual e incluso de tortura por parte de distintos miembros de los Legionarios de Cristo y de las Consagradas”, acusó en la acción judicial que nuevamente remece a la comunidad estudiantil.

Las acusaciones apuntan a seis sacerdotes y dos consagradas, de las cuales una ejerció como ex directora del establecimiento.

En su relato, la afectada contó que a sus 16 años fue víctima de “abusos y violaciones grupales en las que incluso quedé inconsciente”, así como otras “formas de sometimiento, como drogarme, amenazarme o dejarme sin comer para que estuviera más débil”.

Ex alumna: “No nos sorprende”

A raíz del destape de este estremecedor suceso, Ximena Vial y sus hermanos, quienes también son ex alumnos del colegio, escribieron carta que se viralizó en redes.

En conversación con CHV Noticias, la ex estudiante expuso el motivo detrás de esta misiva, asegurando que “sentimos y hemos visto también que ya han habido otros casos dentro de los Legionarios de Cristo y de la comunidad escolar, y nos habíamos mantenido al margen esperando que la justicia lo resolviera“.

Esto lleva a recordar el controversial caso del sacerdote John O’Reilly, también de los Legionarios de Cristo, quien fue declarado culpable de cometer abusos sexuales reiterados a una niña del colegio. Por lo mismo, Ximena dijo no estar sorprendida.

“Lamentablemente, a mí y a mis hermanos no nos sorprendió, a pesar de que me gustaría decir que sí; pero eso no significa que igual nos genere sentimientos de impotencia, mucho miedo e injusticia”, sentenció.

Por otro lado, cabe mencionar que en este hecho las acciones judiciales se iniciaron en 2019, cuando la afectada realizó la denuncia canónica en el Departamento de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile, y a raíz de esto se abrieron dos procesos.

El primero tenía relación a los abusos cometidos por las consagradas del movimiento Regnum Christi, mientras que el segundo era relativo a los abusos de sacerdotes y fue derivado a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, aunque ante la supuesta falta de demostración de verosimilitud de los hechos, se archivó.

Los Legionarios de Cristo ya fueron notificados de esta demanda civil de indemnización de perjuicios y reiteraron su disposición a colaborar.

