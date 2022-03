Durante la tarde de este lunes 21 de marzo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo, confirmó que los tres ex carabineros imputados por golpizas y torturas en contra de Mario Acuña en el marco del estallido social cumplirán su prisión preventiva en una cárcel común.

Los tres involucrados, luego de que la justicia acogiera la solicitud de los querellantes, serán trasladados a Santiago 1, luego que se mantuvieran apresados en un recinto policial.

AHORA: Jdo de Gtia de Sn Bdo acoge solicitud de qllantes: Los tres ex carabineros imputados por las lesiones gravísimas a #MarioAcuña continuarán a partir de hoy cumpliendo la prisión preventiva en cárcel común!! @codepuchile @PiensaPrensa @Marioacunabuin @CNNChile — Male Santana (@Malesanta1) March 21, 2022

En la presente jornada, la medida cautelar adoptada se decretó también para Henry Cuellar Vega y Víctor Lastra Marguirott, ya que la prisión preventiva de Jonathan Neira fue ratificada el reciente viernes 18 de marzo.

Es relevante recordar que como parte de la causa judicial que está a cargo de la Fiscalía Oriente, en febrero de este año volvieron a formalizar a los tres funcionarios policiales acusados de los hechos de violencia en contra de del hombre de 45 años en Buin el pasado 23 de octubre de 2019, a días de iniciada la revuelta.

Hace unas semanas, el ente persecutor detalló las circunstancias de los hechos: en el lugar, llegó una patrulla de Carabineros, de la cual bajaron uniformados que, pese a no ver amenazada su integridad física, dispararon la escopeta antidisturbios, lesionando a dos personas.

Tras los hechos, según indica Fiscalía, los tres uniformados habrían pateado al afectado en diferentes partes del cuerpo, principalmente en su cabeza.

De acuerdo a los partes médicos, producto de la violencia perpetrada por agentes del Estado, Acuña sufrió heridas irreversibles, como el Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) que lo dejó con secuelas permanentes e incapacidad laboral.

En opinión de los abogados de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), el dictamen establece un paso hacia la igualdad ante la ley, en consideración que los ex carabineros ya no pertenecen a la institución, y hoy son civiles, es decir, no pueden estar cumpliendo prisión preventiva en recinto institucional.